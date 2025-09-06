   Compartilhe este texto

Surfista morre após ataque de tubarão em praia na Austrália

Por Portal Do Holanda

06/09/2025 8h17 — em
Mundo


Foto: Reprodução/X

Um surfista de 57 anos morreu após ser atacado por um tubarão na manhã deste sábado (6), na praia de Long Reef, em Sydney, na Austrália. O incidente ocorreu pouco depois das 10h, horário local (21h da sexta-feira, 5, em Brasília). Segundo as autoridades, o corpo do homem foi encontrado boiando no mar, com vários membros decepados, ao lado de uma prancha partida ao meio.

A vítima, que surfava com amigos no momento do ataque, deixa esposa e uma filha pequena. Em resposta ao ocorrido, as autoridades decidiram fechar temporariamente várias praias da região, incluindo Manly e Narrabeen, por pelo menos 24 horas, como medida de precaução. Long Reef integra uma área protegida por redes de segurança instaladas recentemente em mais de 50 praias entre Newcastle e Wollongong.

De acordo com a polícia local, há indícios de que o ataque tenha sido provocado por um “grande tubarão”. Especialistas irão analisar os restos da prancha e o corpo da vítima para tentar identificar a espécie responsável. No país, os tubarões-brancos e os tubarões-tigre estão entre os principais envolvidos em ataques fatais.

Este é o primeiro ataque fatal por tubarão em Sydney desde 2022, quando um mergulhador britânico morreu em Little Bay. Já no cenário nacional, o caso mais recente havia ocorrido em março deste ano, na Austrália Ocidental. Desde 1791, a Austrália já registrou mais de 1.280 ataques de tubarão, dos quais mais de 250 foram fatais.

ASSUNTOS: Mundo

