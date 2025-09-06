Surfista morre após ataque de tubarão em praia na Austrália





Um surfista de 57 anos morreu após ser atacado por um tubarão na manhã deste sábado (6), na praia de Long Reef, em Sydney, na Austrália. O incidente ocorreu pouco depois das 10h, horário local (21h da sexta-feira, 5, em Brasília). Segundo as autoridades, o corpo do homem foi encontrado boiando no mar, com vários membros decepados, ao lado de uma prancha partida ao meio.

A vítima, que surfava com amigos no momento do ataque, deixa esposa e uma filha pequena. Em resposta ao ocorrido, as autoridades decidiram fechar temporariamente várias praias da região, incluindo Manly e Narrabeen, por pelo menos 24 horas, como medida de precaução. Long Reef integra uma área protegida por redes de segurança instaladas recentemente em mais de 50 praias entre Newcastle e Wollongong.

De acordo com a polícia local, há indícios de que o ataque tenha sido provocado por um “grande tubarão”. Especialistas irão analisar os restos da prancha e o corpo da vítima para tentar identificar a espécie responsável. No país, os tubarões-brancos e os tubarões-tigre estão entre os principais envolvidos em ataques fatais.

Este é o primeiro ataque fatal por tubarão em Sydney desde 2022, quando um mergulhador britânico morreu em Little Bay. Já no cenário nacional, o caso mais recente havia ocorrido em março deste ano, na Austrália Ocidental. Desde 1791, a Austrália já registrou mais de 1.280 ataques de tubarão, dos quais mais de 250 foram fatais.