Suprema Corte dos EUA mantém bloqueio a deportação de migrantes com base em lei do século 18

Os juízes conservadores Samuel Alito e Clarence Thomas manifestaram discordância da decisão. Alito afirmou que a corte não deveria interferir nesta fase do caso e questionou se era legal conceder proteção coletiva aos detidos. O tribunal, contudo, argumentou que o governo pode continuar determinando deportações com base em outras leis migratórias, desde que respeite o devido processo legal.

A decisão é mais um revés para a política migratória de Trump desde que ele retornou à Presidência em janeiro. Após o anúncio, ele escreveu em suas redes que este é um dia "ruim e perigoso para os EUA". Sem apresentar provas, associou os migrantes a criminosos, dizendo que a decisão beneficia assassinos e traficantes que "não podem mais ser expulsos sem passar por um longo, demorado e caro processo legal". Ainda afirmou que a sentença estimula a entrada no país de pessoas em situação irregular. "A Suprema Corte não me permite fazer o que fui eleito para fazer", publicou ele na plataforma Truth Social.

Em 19 de abril, a corte já havia ordenado a paralisação temporária da expulsão de dezenas de pessoas mantidas em um centro de detenção no Texas. Na ocasião, a Suprema Corte respondeu a pedido de emergência feito pela Aclu com o argumento de que venezuelanos seriam expulsos "de forma iminente" com base na lei do século 18, sendo que alguns até já tinham sido colocados em ônibus para traslado.

As deportações foram ordenadas por Trump no escopo de uma lei criada em 1798, originalmente concebida para tempos de guerra, o que motivou críticas de juristas e defensores dos direitos humanos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.