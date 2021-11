Steve Bannon se entrega ao FBI após obstruir investigação do ataque ao Capitólio

Eles alegam que as comunicações do ex-presidente são protegidas por privilégio executivo, mecanismo que preserva a confidencialidade de registros da Casa Branca.

Cada uma das duas acusações de desacato ao Congresso acarreta pena mínima de prisão de 30 dias e máxima de um ano, bem como uma multa de US$ 100 (R$ 546) a US$ 1.000 (R$ 5.460).

Em comunicado, Garland, sob forte pressão, disse que o indiciamento "reflete o compromisso inabalável do Departamento de Justiça com os princípios de cumprir o Estado de Direito, seguir a lei e buscar a Justiça".

A abertura do processo por desacato foi aprovada pela Câmara dos Representantes em outubro e, então, seguiu para o escritório do procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, nomeado por Joe Biden para o cargo.

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Steve Bannon, aliado e ex-conselheiro de Donald Trump, entregou-se ao FBI, a polícia federal americana, nesta segunda-feira (15). Ele foi indiciado por desacato ao não cumprir intimações do Congresso para depor sobre a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.