SpaceX confirma que acionou comando para explodir foguete propositalmente

O Starship, maior foguete do mundo, desenvolvido pela empresa americana SpaceX para viagens à Lua e a Marte, explodiu nessa quinta-feira (20), logo após a decolagem de forma proposital, segundo a empresa.

Seu primeiro voo de teste, no entanto, foi celebrado pelo dono da empresa, Elon Musk, que prevê um novo lançamento nos próximos meses. O megafoguete preto e prateado decolou às 8h30 locais da Starbase, base espacial da SpaceX em Boca Chica, no estado americano do Texas, em meio a gritos de alegria dos funcionários. Em seguida, explodiu.

"O sistema de destruição em voo foi ativado tanto no lançador quanto na nave", disse a empresa ao falar sobre um procedimento habitual no caso de a queda do objeto voador representar um perigo.