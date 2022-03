Soldados russos derrubam acidentalmente seu próprio avião, diz Reino Unido

"Os principais esforços do inimigo estão focados em manter as fronteiras ocupadas, preparando a retomada das operações ofensivas em certas áreas, e estabelecendo o controle total sobre o território das regiões de Donetsk e Lugansk", disse o ministério ucraniano, citando as regiões separatistas —líderes pró-Rússia reivindicam avanços nessa áreas. A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) também espera mais ataques. Nesta sexta-feira (1º), russos e ucranianos devem ter mais uma reunião para negociações.

Do lado ucraniano, sem notar uma diminuição na atividade militar da Rússia, o Ministério da Defesa da Ucrânia observa um "movimento de equipamentos militares" das forças russas em Belarus, país, em sua fronteira, que é aliado dos russos. Para o ministério, isso acontece "provavelmente com o objetivo de reagrupar unidades, além de criar uma reserva para repor perdas em mão de obra, armas e equipamentos de grupos operando na Ucrânia".

Na mesma linha, a Casa Branca, com base em relatórios desclassificados de inteligência, também disse, ontem, que Putin está mal informado sobre o desenvolvimento da guerra e suas relações com seu Estado-Maior se deterioraram.

Segundo a emissora britânica Sky News, Fleming disse que os conselheiros do presidente russo, Vladimir Putin, têm medo de lhe dizer a verdade sobre o quão ruim as coisas estão na Ucrânia. O conflito chega nesta quinta-feira (31) ao 36º dia.

