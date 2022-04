Sobrevivente de 91 anos do Holocausto morre de frio em cerco a Mariupol

"[No porão em Mariupol] não havia água, eletricidade ou aquecimento, e estava insuportavelmente frio", disse Larrissa, que estava com a mãe se protegendo em Mariupol.

Sem aquecimento ou com acesso à água, o porão em que Obedkova se protegia era parecido com o que ela, aos 10 anos, e sua família se escondiam dos nazistas. O Holocausto foi o extermínio sistemático de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma sobrevivente do Holocausto, de 91 anos, morreu de frio enquanto se abrigava dos ataques da Rússia contra a região de Mariupol, na Ucrânia. Vanda Semyonovna Obedkova se protegia do certo em um porão. Sua morte aconteceu em 4 de abril, segundo sua filha.

