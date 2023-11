'Situação em Gaza não permite dizer se será hoje, amanhã ou quando', diz Mauro Vieira sobre saída de brasileiros

Na tarde desta quinta-feira (9), Vieira afirmou ter conversado com o chanceler israelense, Eli Cohen, que segundo ele havia garantido que a liberação para a saída dos brasileiros ocorreria nesta sexta. O diplomata de Tel Aviv tinha anunciado antes que os brasileiros poderiam cruzar para o Egito na quarta (8) , mas não pôde cumprir o trato em razão a novos fechamentos da passagem, naquele dia em razão da descoberta de membros do Hamas em ambulâncias que atravessavam em direção ao território egípcio.

O grupo foi levado de ônibus para o posto de fronteira de Rafah, onde chegou no começo da manhã (ainda madrugada no Brasil). Os brasileiros aguardavam trâmites burocráticos em uma longa fila represada, que dava prioridade para a passagem de ambulâncias.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou na manhã desta sexta-feira (10) que não é possível afirmar quando os brasileiros deixarão a Faixa de Gaza, mesmo que eles já tenham obtido autorização das autoridades para fazê-lo. "A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje, amanhã ou quando", afirmou o chanceler a jornalistas no Palácio do Planalto.

