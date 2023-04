Silvio Berlusconi deixa UTI em Milão, mas continua internado

Em fevereiro, um tribunal italiano inocentou o ex-premiê de acusações de ter subornado testemunhas no caso de prostituição infantil que o persegue há mais de uma década. Ele era suspeito de ter pago pelo silêncio de 24 pessoas --mulheres jovens convidadas para suas festas "bunga-bunga" em sua maior parte-- para mentirem em um julgamento de 2015. À época, o ex-primeiro-ministro foi absolvido, por falta de provas, da acusação de ter feito sexo com uma menor de idade em uma das festas.

O magnata dos meio de comunicação está internado no hospital San Raffaele, em Milão, com uma infecção pulmonar decorrente de uma leucemia crônica, disseram seus médicos. Eles não especificaram quando o câncer foi detectado pela primeira vez, afirmando apenas que não era agudo.

