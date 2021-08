Sete pessoas morrem esmagadas em tumulto no aeroporto de Cabul

O Reino Unido confirmou a morte de sete pessoas durante o processo de evacuação desse sábado, no aeroporto de Cabul, no Afeganistão.

O Ministério da Defesa britânico disse que houve tumulto no momento do embarque nas aeronaves e que as vítimas foram prensadas contra o portão que dá acesso ao aeroporto.

Elas ainda foram pisoteadas e esmagadas por centenas de cidadãos afegãos que tentavam deixar o país.

O governo do Reino Unido afirma que há ainda muita gente querendo sair do Afeganistão e que apoia os Estados Unidos, caso Biden decida prolongar a permanência das tropas no local para evacuar o maior número de pessoas possíveis.