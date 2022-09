Separatistas pró-Rússia acusam Ucrânia de ataque em Donetsk com 13 mortos

Donetsk fica localizada na província de mesmo nome e é controlada por separatistas apoiados pela Rússia desde 2014. Ainda nesta segunda, as Forças Armadas da Ucrânia declararam que, nos próximos dias, seus soldados intensificarão os combates retomar a região do Donbass, ponto estratégico para os interesses de Moscou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Separatistas pró-Rússia acusaram a Ucrânia, nesta segunda-feira (19), de um ataque contra a cidade de Donetsk, no leste do país, que teria matado 13 pessoas, incluindo duas crianças.

