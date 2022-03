Separatistas ameaçam Mariupol com mais bombardeios às vésperas de negociação entre Rússia e Ucrânia

Enquanto isso, a situação humanitária se agrava. Um conselheiro de Volodimir Zelenski fez um apelo no Twitter às organizações internacionais, citando a OSCE (Organização para Segurança e Cooperação na Europa). "As cidades onde as tropas russas estão estacionadas imediatamente se tornam lugares de saques, roubos e assassinatos", escreveu Mikhailo Podoliak. "Precisamos de corredores humanitários -comida, medicamentos, ambulância, evacuação. Precisamos de ajuda ativa de organizações internacionais, incluindo OSCE. Chega de falar."

Com ameaças a cidades estratégicas, os negociadores ucranianos partem para a segunda rodada de negociações com os russos. Um representante de Moscou disse nesta quarta (2) que espera chegar a um cessar-fogo --avanço em relação à última reunião, quando o Kremlin não divulgou sua agenda.

Em outro ponto estratégico na costa, os relatos ainda são conflitantes em Kherson --que, segundo os russos, está sob seu comando. O prefeito Igor Kolikhaiev afirmou, em publicação no Facebook, que as tropas de Vladimir Putin tomaram o prédio da administração central da cidade. A pasta britânica, por sua vez, relata que a situação militar não está clara.

