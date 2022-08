Senadora Mara Gabrilli propõe acolher ucranianos para reabilitação em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) apresentou uma proposta nesta terça-feira (16) à embaixadora da Ucrânia em Genebra, Ievguênia Filipenko, para receber e tratar um grupo de ucranianos com deficiência adquirida no contexto da guerra com a Rússia.

Gabrilli está em missão na Suíça como relatora e porta-voz da Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados do Congresso. A embaixadora de Kiev, por sua vez, afirmou que vai solicitar ao Ministério de Saúde do país uma lista de conterrâneos que precisam dos serviços de reabilitação.

Na esteira do encontro bilateral, a parlamentar brasileira fez uma solicitação à diretora do centro de reabilitação do Hospital das Clínicas de SP, Linamara Battistela, para acolher refugiados da guerra e viabilizar os protocolos de reabilitação. O pedido, segundo comunicado, foi acolhido pela administração hospitalar.

Foi aventada ainda a possibilidade de a senadora ir à Ucrânia em novembro, quando o período eleitoral estiver encerrado no Brasil —Gabrilli iniciou oficialmente nesta terça a campanha à Vice-Presidência na chapa de Simone Tebet (MDB).

A senadora deve se encontrar, ainda em Genebra, com o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Na próxima semana, a expectativa é que ela tenha um encontro remoto com a Alta Comissária de Direitos Humanos, Michelle Bachelet.