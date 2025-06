Senador baleado na Colômbia tem melhora, mas segue em estado crítico

Uribe é neto do ex-presidente Julio César Uribe. Ele é um dos maiores críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente em relação à deterioração da situação de segurança no país.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deslocou ao menos 100 profissionais de "todas as inteligências" para investigar quem ordenou o atentado. "Nenhum recurso deve ser poupado, nem um único peso ou um único momento de energia, para encontrar o cérebro. Onde quer que eles vivam, seja na Colômbia ou no exterior", disse o presidente.

O adolescente suspeito de atirar será indiciado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Os policiais apreenderam com ele uma pistola Glock vinda do Arizona, nos EUA. Ele também ficou ferido durante a perseguição e recebeu atendimento médico em um centro de saúde de Bogotá antes de ser encaminhado ao sistema prisional.

Na segunda-feira, ele não respondia bem aos tratamentos após passar por uma cirurgia, e dava poucas respostas às intervenções e procedimentos médicos. ''Continuamos comprometidos com a realização de todos os esforços necessários que conduzam a sua evolução'', falou a Fundação no dia.

Equipe médica disse que há uma ''evidente tendência à estabilização da pressão arterial''. Apesar disso, Miguel continua em estado crítico e permanece com monitoramento neurológico estrito, com o uso integral de aparelhos necessários.

