Senado aprova projeto que reconhece Holodomor como genocídio de ucranianos

O senador argumenta que o projeto é uma forma de demonstrar solidariedade à comunidade ucraniana no Brasil em meio à guerra que se desenrola no Leste Europeu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Senado Federal aprovou na noite da última terça-feira (26), em votação simbólica, projeto de lei que reconhece o período conhecido como Holodomor como genocídio do povo ucraniano e institui o quarto sábado de novembro como o Dia de Memória do Holodomor.

