Seis suspeitos são presos por envolvimento na morte de candidato à Presidência do Equador

Seis pessoas foram presas suspeitas de participar do assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, na noite dessa quarta-feira (9).

Segundo o anúncio do Ministério Público do Equador, divulgado hoje (10), um suspeito morreu durante troca de tiros com seguranças no momento do ataque.

Outros seis acusados foram presos durante buscas nos arredores de de Conocoto e San Bartolo, em Quito. Mais cedo, a facção Los Lobos postou um vídeo comemorando e assumindo a autoria do crime na rede social X.