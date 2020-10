Secretária de imprensa da Casa Branca é mais uma pessoa do entorno de Trump a ser infectada pelo coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A secretária de imprensa da Casa Blanca, Kayleigh McEnany, anunciou nesta segunda-feira (5) ter recebido o diagnóstico de Covid-19, assim como ocorreu com o presidente americano, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania.

"Depois de constantes resultados negativos, incluindo todos os dias desde quinta-feira, [o exame] deu positivo para Covid-19 na manhã desta segunda", disse McEnany em um comunicado, especificando que começará a cumprir quarentena e continuará trabalhando de forma remota. Ela afirmou não ter apresentado sintomas.

"Além disso, eu definitivamente não tinha conhecimento do diagnóstico de Hope Hicks antes de realizar uma entrevista coletiva na Casa Branca na quinta-feira", completou ela, em referência a assessora sênior de Trump que também foi infectada pelo coronavírus.

Outras pessoas no entorno do presidente americano também estão com Covid-19, incluindo seu chefe de campanha, Bill Stepien, e seu conselheiro de campanha, o ex-governador Chris Christie.

Também foram infectados a ex-conselheira presidencial Kellyane Conway, a presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel, os senadores republicanos Mike Lee e Thom Tillis, e John Jenkins, presidente da Universidade de Notre Dame.