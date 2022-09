Saúde de rainha Elizabeth 2ª inspira cuidados há meses

A presença da monarca em eventos oficiais diminuiu drasticamente desde outubro passado, quando ela passou uma noite no hospital --foi a primeira internação da soberana desde 2013. No início deste ano, ela também teve Covid.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)- Médicos estão preocupados com a saúde da rainha Elizabeth 2ª e recomendaram que a monarca de 96 anos permaneça sob supervisão médica, afirmou um comunicado do Palácio de Buckingham divulgado nesta quinta (8). Segundo a nota, a monarca seguirá no Castelo de Balmoral, residência da família real britânica na Escócia localizada a cerca de 800 quilômetros ao norte de Londres.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.