Sarkozy perde recurso e Justiça da França mantém pena de prisão domiciliar

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy perdeu nesta quarta-feira (17) o recurso que havia impetrado contra sua condenação por corrupção e tráfico de influência em primeira instância em 2021. A Corte de Apelações de Paris determinou a manutenção da pena que o líder recebeu à época, que inclui um ano de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Uma das advogadas do ex-presidente, Jacqueline Laffont, afirmou que sua equipe de defesa levará o caso à Corte de Cassações, o equivalente francês do Supremo Tribunal de Justiça. Sarkozy não começará a cumprir a pena determinada pelo tribunal parisiense até que seu caso tenha sido julgado pela mais alta instância judiciária do país.

O ex-presidente, 68, ouviu a decisão do banco dos réus nesta quarta-feira. Ele tinha o semblante tenso, e deixou a corte sem dar declarações a jornalistas. A pena que recebeu inclui ainda a perda de seus direitos políticos por três anos, ou seja, ele não pode votar ou se candidatar a um cargo público durante o período.

Sarkozy foi inicialmente condenado em março de 2021. Seu julgamento foi considerado histórico por se tratar da primeira vez na história do país em que um ex-presidente era condenado por um caso de corrupção ocorrido durante seu mandato -Jacques Chirac, seu antecessor, também foi considerado culpado por crime de corrupção, mas o caso era relativo a irregularidades cometidas quando ele era prefeito de Paris, e não ocupante do Palácio do Eliseu.