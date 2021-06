Saiba quem é Litto Nobia, autor da frase racista dita por Fernández sobre o Brasil

Numa das visitas do cantor à Casa Rosada, ele chegou a se sentar na cadeira presidencial. O músico é também citado por Fernández com alguma frequência. Em 23 de abril, o mandatário afirmou, em Santa Fé: "Depois de tanta dor e tanta melancolia, só temos de tentar viver". Ali, o contexto era a pandemia de coronavírus, e Nebbia foi corretamente mencionado como autor da frase.

Militante contrário à última ditadura militar no país, entre 1976 e 1983, Nebbia foi morar no México, onde também ficou famoso, ao compor canções com temas políticos. Ao retornar à Argentina, sua carreira ficou ainda mais prolífera e variada: compôs músicas com toques de tango e fez parcerias com artistas locais.

A frase foi incorretamente atribuída pelo líder argentino ao escritor mexicano Octávio Paz, vencedor do prêmio Nobel de literatura em 1990. A sentença, na verdade, foi elaborada por Nebbia, músico nascido em Rosario e que se tornou uma das principais referências do rock argentino.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.