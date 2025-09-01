Saiba motivo de o Afeganistão ser propenso a terremotos como o de domingo
Por Portal Do Holanda
Um terremoto de magnitude 6 atingiu o Afeganistão no domingo (31), deixando mais de 800 mortos e cerca de 2.800 feridos. As buscas por sobreviventes seguem entre os escombros.
O país é altamente suscetível a tremores por estar na intersecção das placas indiana e eurasiana, cuja colisão gera atividade sísmica frequente, especialmente na região do Hindu Kush.
O desastre é o mais grave desde 2022, quando um tremor semelhante matou mais de mil pessoas. Entre 2022 e 2025, o Afeganistão registrou diversos terremotos acima de magnitude 5, alguns com vítimas fatais.
A sequência de eventos evidencia a vulnerabilidade da região, marcada por sismos recorrentes e destrutivos.
