   Compartilhe este texto

Saiba motivo de o Afeganistão ser propenso a terremotos como o de domingo

Por Portal Do Holanda

01/09/2025 9h44 — em
Mundo


Foto: Reprodução

Um terremoto de magnitude 6 atingiu o Afeganistão no domingo (31), deixando mais de 800 mortos e cerca de 2.800 feridos. As buscas por sobreviventes seguem entre os escombros.

O país é altamente suscetível a tremores por estar na intersecção das placas indiana e eurasiana, cuja colisão gera atividade sísmica frequente, especialmente na região do Hindu Kush.

O desastre é o mais grave desde 2022, quando um tremor semelhante matou mais de mil pessoas. Entre 2022 e 2025, o Afeganistão registrou diversos terremotos acima de magnitude 5, alguns com vítimas fatais.

A sequência de eventos evidencia a vulnerabilidade da região, marcada por sismos recorrentes e destrutivos.

Bastidores da Política - Julgamento midiático Bastidores da Política
Julgamento midiático

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


01/09/2025

Flotilha rumo a Gaza anuncia volta para Barcelona por más condições do tempo

01/09/2025

Protestos na Indonésia extrapolam causa inicial, e presidente cancela ida à China

01/09/2025

UE suspeita que Rússia tenha sabotado GPS de avião de Von der Leyen

Ursula von der Leyen - Foto: Reprodução Instagram

01/09/2025

Rússia é suspeita de bloquear GPS de voo da chefe da União Europeia

01/09/2025

Xi propõe nova governança global em cúpula com Putin e Modi

01/09/2025

Terremoto deixa ao menos 800 mortos e milhares de feridos no Afeganistão

Foto: Reprodução

01/09/2025

Terremoto devastador mata 800 e deixa mais de 2 mil feridos no Afeganistão

31/08/2025

Eleição na Guiana tem candidato outsider sancionado pela Lei Magnitsky

31/08/2025

Israel aumentou cerco a Jerusalém Oriental após 7 de Outubro, dizem palestinos

31/08/2025

Ex-prefeito de Nova York e ex-advogado de Trump, Rudy Giuliani é hospitalizado após acidente

31/08/2025

Trump enviar tropas a Chicago seria uma invasão, diz governador de Illinois

Foto: Arquivo Pessoal

31/08/2025

Brasileiro que servia Exército de Israel é morto em possível caso de "fogo amigo" em Gaza

31/08/2025

'Putin é um predador e sabemos que não mudará', diz Von der Leyen

31/08/2025

Flotilha com dezenas de barcos humanitários parte de Barcelona rumo a Gaza

31/08/2025

Israel bombardeia Gaza e anuncia morte de porta-voz do Hamas

31/08/2025

Israel bombardeia Gaza e mira porta-voz do Hamas

31/08/2025

'Milei abandonou perfil liberal e mostrou sua face esotérica'

31/08/2025

Brasileiros deportados por governo Trump em programa voluntário dizem ter sido expulsos à força

31/08/2025

Sob pressão de Trump, Modi e Putin buscam acolhida de Xi em cúpula asiática

30/08/2025

É ingênuo pensar que não há autocensura em parte da imprensa dos EUA, diz ex-jornalista do Washington Post

30/08/2025

Morre brasileiro que servia no Exército de Israel em Gaza; suspeita é de fogo amigo

Foto: Reprodução

30/08/2025

Brasileiro morre na Bolívia após abordagem de seguranças

30/08/2025

Venezuela adverte EUA que ataque militar seria 'calamidade' para Washington

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel - Foto: Reprodução/Youtube

30/08/2025

Israel mata primeiro-ministro Houthi em ataque à capital do Iêmen

30/08/2025

Ataque de Israel mata primeiro-ministro de grupo rebelde do Iêmen

30/08/2025

Veículos publicarão primeiras páginas em preto como protesto por mortes de jornalistas em Gaza

30/08/2025

Maduro mobiliza Exército após avanço de navios de guerra dos EUA no Caribe

Foto: Reprodução/Unsplash

30/08/2025

Eclipse total poderá deixar parte do planeta no escuro por mais de 6 minutos

30/08/2025

Trump é visto deixando a Casa Branca; rumores sobre sua morte são falsos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!