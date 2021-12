Saiba de onde poderá ser vista última chuva de meteoros do ano

A última chuva de meteoros do ano está chegando ao fim, mas ainda pode ser vista no céu do Rio Grande do Sul. A Geminídeas ocorre entre novembro e dezembro de cada ano. A chuva de meteoros Geminídeas sempre foi uma das chuvas de meteoros mais esperadas todos os anos. É a única causa confirmada de destroços deixados pelo asteróide 3200 Phaethon.

De acordo com o Observatório Espacial Heller e Jung, em Taquara, 150 meteoros por hora podem ser capturados nas noites de pico. O melhor horário de observação é 1h da manhã, quando a lua estará quase cheia, mas não será mais visível no céu, permitindo que os observadores vejam o meteoro algumas horas antes do nascer do sol.

Para observar, basta olhar na direção da constelação de Gêmeos, porque esse é o ponto radiante da chuva Geminídeas (a área do céu onde os meteoros parecem se originar). Para ver mais chuvas de meteoros, é recomendado que os observadores se localizem no norte.