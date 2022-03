Russos antiguerra começam a migrar para o Quirguistão

MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Segundo reportagem do jornal The Moscow Times, a ex-república soviética do Quirguistão, na Ásia Central, virou um dos destinos favoritos para jovens russos que são contra a guerra na Ucrânia e não encontram apoio em casa.

O país é amplamente russófono e mais barato do que outros locais, como a Turquia. Seu alinhamento com Vladimir Putin, que interveio em favor do atual presidente numa crise em 2020, contudo, já começa a trazer desconforto para os imigrantes: dois sites críticos da guerra foram fechados pelo governo.