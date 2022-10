Rússia volta a atacar Kiev uma semana após maior ataque com mísseis na Ucrânia

O governo de Volodimir Zelenski afirma que as armas usadas pela Rússia são drones kamikazes do Irã, que voam até seus alvos e só são detonados no local --Teerã voltou a negar ter enviado armamentos do tipo à Rússia. Um dos drones avistados pela reportagem trazia a frase "para Belgorod", aparente comentário a um suposto ataque da Ucrânia à região russa na fronteira em abril.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rússia voltou a realizar ataques contra cidades na Ucrânia na manhã desta segunda (17), uma semana depois do maior bombardeio a civis desde o início da guerra. Mísseis atingiram ao menos três regiões do país, incluindo Kiev.

