Rússia volta a atacar Kiev em dia de encontro de Putin com ditador da Belarus

A Rússia também anunciou que vários navios de guerra participarão nesta semana de treinos conjuntos com a Marinha da China, em mais uma demonstração da aproximação entre Moscou e Pequim, acelerada desde o início da guerra no Leste Europeu.

A viagem de Putin à Belarus abriu o temor de que o encontro com a ditadura aliada possa estreitar os laços e aumentar a participação belarussa na Guerra da Ucrânia. Trata-se da primeira ida do líder russo a Minsk desde 2019, ano que antecedeu intensos protestos na região.

