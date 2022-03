Rússia se diz disposta a retomar negociações com Ucrânia; Kiev pede agenda mais substancial

Autoridades da Belarus, que sediou o primeiro encontro, dizem que o país está pronto para receber as delegações, de acordo com a agência Interfax. "As preparações finais estão sendo feitas", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores belarusso, Anatoli Glaz. "Belarus está pronta para qualquer reviravolta. Mais importante, as delegações devem chegar a um acordo."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Kremlin disse que a Rússia está disposta a retomar as negociações com a Ucrânia nesta quarta-feira (2). Kiev, por sua vez, afirma que o encontro está sob discussão e que uma "agenda substancial" é necessária para avançar na discussão.

