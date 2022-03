Rússia saqueou laboratório com material radioativo em Chernobyl, diz Ucrânia

Logo após o início de uma invasão, em 24 de fevereiro, as forças russas assumiram o controle do território em torno do local, onde aconteceu o pior acidente nuclear do mundo, em 1986. Também houve ataques à planta de Zaporizhzia, a maior usina nuclear na Europa.

O local, que teria sido construído com financiamento da União Europeia, teria equipamentos para monitorar a radiação que não existem em nenhum outro lugar do continente.

"O laboratório contém amostras altamente radioativas, que agora estão nas mãos do inimigo. Esperamos que eles machuquem a si mesmos, e não o mundo civilizado", disse a agência em publicação no Facebook.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.