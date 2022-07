Rússia retoma fornecimento de gás do Nord Stream para a Europa, diz operador

O gás natural russo começou a fluir novamente por meio de um gasoduto crítico para a Europa nesta quinta-feira, 21, disse o operador da construção, ganhando tempo para os governos se desvincularem das exportações do Kremlin em meio ao que eles esperam que seja um fornecimento cada vez menos confiável de energia de Moscou no inverno. O operador, Nord Stream AG, disse que o importante gasoduto está em processo de reinício, o que levará algumas horas. "O gás está fluindo", disse um porta-voz da operadora. Fonte: Dow Jones Newswires.

