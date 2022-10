Rússia puxa para baixo índice global de liberdade na internet

76% vivem em países em que indivíduos são presos por postarem informações sobre questões políticas, sociais ou religiosas 69% vivem em países em que as autoridades usam influenciadores pró-governo para manipular debates online 64% vivem em países em que conteúdos online sobre questões políticas, sociais ou religiosas foram censurados 51% vivem em países onde o acesso a plataformas de mídia social foi restringido temporária ou permanentemente 44% vivem em países em que as autoridades desconectaram redes de internet ou de dados móveis, muitas vezes por razões políticas

Ao mesmo tempo, o documento afirma que a esfera da internet no Brasil do país foi "erodida por campanhas de desinformação promulgadas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados" e "bombardeada por falsas afirmações sobre fraude eleitoral".

O relatório afirma que a nação foi palco de uma importante atuação institucional para a manutenção da liberdade nas redes durante o período, e cita como exemplo a decisão do Supremo Tribunal Federal de reverter o banimento do Telegram -ocorrido após a plataforma descumprir medidas judiciais-, e a incorporação à Constituição da proteção de dados como direito fundamental.

O documento afirma ainda que o futuro da internet será decidido por "Estados pendulares", grandes países como Brasil, Índia e Nigéria cujas posições no ranking variam radicalmente ano a ano. "O progresso deles pode garantir a sobrevivência de uma internet livre e aberta. Ou eles podem unir forças com poderes autoritários para promoverem um modelo mais fechado de soberania cibernética", aponta o estudo.

Já a China recebeu novamente a pior nota do estudo, 10 pontos. O relatório indica uma grande censura a informações relacionadas à Covid, aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e ao desaparecimento temporário da tenista Peng Shuai -ela passou semanas sem aparecer em público após denunciar que foi por anos forçada a manter relações sexuais com um dirigente do regime chinês em uma rede social.

A queda de sete pontos na avaliação da Rússia envolve, portanto, o início da Guerra da Ucrânia -o país de Vladimir Putin somou 23 na escala de 0 a 100. Moscou bloqueou Facebook, Instagram e Twitter semanas após o início do conflito, impedindo russos de acessar informações sobre a guerra não chanceladas pelo Estado e limitando sua capacidade de se conectar com usuários de outros países.

Além da Rússia -que atingiu sua menor pontuação histórica com o bloqueio de sites e redes sociais pelo Kremlin após o início da Guerra da Ucrânia--, o relatório atribui o retrocesso ao agravamento das liberdades digitais em Mianmar, no Sudão e na Líbia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A liberdade global na internet retrocedeu pelo 12º ano consecutivo, com a situação na Rússia puxando a média do índice para baixo, afirma um estudo divulgado nesta terça-feira (18) pelo grupo americano Freedom House.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.