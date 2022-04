Rússia proíbe Boris Johnson de entrar no país e volta a atacar Kiev e Lviv

De acordo com Volodimir Zelenski, a Ucrânia perdeu, até aqui, de 2.500 a 3.000 soldados na guerra. Ele também afirma que cerca de 10 mil agentes estão feridos, alguns com gravidade, e que não há contagem oficial de vítimas civis. Os comentários foram feitos na noite de sexta à rede americana CNN.

A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereschuk informou que nove corredores humanitários para a retirada de civis foram acordados com Moscou para este sábado. Cinco deles seriam na porção leste do país, na região de Lugansk, onde está uma das autodenominadas repúblicas separatistas pró-Rússia de mesmo nome.​

Militares ucranianos afirmaram que aviões de guerra russos que decolaram da Belarus, ditadura comandada por Alexander Lukashenko e aliada de Moscou, também dispararam mísseis na região de Lviv, perto da fronteira com a Polônia e um dos principais destinos intermediários dos refugiados do conflito que tentam emigrar.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter bombardeado uma fábrica militar da capital, no distrito de Darnitski, onde são fabricados tanques de guerra. Repórteres da agência AFP no local confirmaram o episódio, relatando a presença de militares e equipes de emergência.

Boris, que desde o início da invasão russa tem criticado publicamente as ações de Putin, pedido investigações sobre crimes de guerra e atuado diplomaticamente para estabelecer sanções econômicas, chegou a fazer uma visita surpresa a Kiev na semana passada, quando se reuniu com o presidente Volodimir Zelenski para, nas palavras do governo britânico, demonstrar solidariedade ao povo ucraniano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em retaliação ao que descreveu como uma campanha desenfreada para isolar a Rússia, o governo de Vladimir Putin proibiu o premiê do Reino Unido, Boris Johnson, e outras autoridades britânicas de entrarem no país, anunciou a chancelaria russa neste sábado (16).

