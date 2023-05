Rússia: prefeito de Moscou relata ataque de drones à cidade, com danos 'insignificantes'

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou um ataque de drones sobre a capital russa na manhã desta terça-feira, 30. Em uma postagem no Telegram, Sobyanin disse que o ataque causou "danos insignificantes" em vários prédios e que "ninguém sofreu ferimentos graves", sem dar mais detalhes. Moradores dos dois prédios danificados no ataque foram evacuados. Fonte: Associated Press.

