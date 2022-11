Rússia lança mais de 100 mísseis contra Ucrânia após Zelensky falar no G20

Segundo os delegados presentes à cúpula, Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, não saiu da sala durante o discurso do presidente ucraniano. Porém, ele considerou as condições ucranianas para a paz "irrealistas".

Falando por videoconferência no evento, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse ao G20 que era hora de acabar com a agressão russa implementando um plano de paz apresentado por Kiev.

Os ataques anteriores que atingiram Kiev em 10 e 17 de outubro visaram sobretudo, como em outras partes do país, a infraestrutura energética, a fim de privar a população de energia com a aproximação do inverno. Na época, Moscou justificou esses ataques "massivos" como resposta pela destruição parcial da ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

"Há um ataque à capital. De acordo com informações preliminares, dois edifícios residenciais foram atingidos no distrito de Pechersk. Vários mísseis foram derrubados pelo sistema de defesa aérea de Kiev. Mais detalhes serão dados mais tarde", disse Klitschko nas redes sociais.

A cúpula do G20 na Indonésia aumentou a pressão internacional sobre a Rússia, com vários apelos, inclusive de países próximos a Moscou, para encerrar a guerra na Ucrânia, que teve consequências devastadoras em todo o mundo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Rússia disparou nesta terça-feira (15) mais de cem mísseis contra a Ucrânia horas após o discurso do presidente ucraniano Volodimi0r Zelenski no G20 em que ele pediu maior pressão sobre Moscou pelo fim da guerra. Uma morte foi confirmada em Kiev e pelo menos seis pessoas estão feridas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.