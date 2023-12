Rússia: festa com famosos seminus gera reações de conservadores pró-guerra

O escândalo faz parte de um movimento crescente do Kremlin para promover os chamados "valores tradicionais", com Putin introduzindo uma série de leis repressoras anti-liberais para alimentar sua agenda nacionalista.

Ivleeva, a organizadora da festa, agora enfrenta a possibilidade de ser presa. As autoridades iniciaram uma investigação por evasão fiscal contra os influenciadores, enquanto mais de 20 pessoas assinaram uma ação coletiva exigindo que ela pague um bilhão de rublos a uma instituição de caridade pró-guerra. Ela publicou dois vídeos com pedidos de desculpas.

O evento foi promovido por uma influenciadora chamada Nastya Ivleeva, no dia 21 de dezembro, e contou com a presença de cantores e famosos da televisão estatal. As informações são do The Guardian e da Reuters.

