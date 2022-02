Rússia e Ucrânia iniciam negociações em Belarus

A Ucrânia pretende negociar um cessar-fogo imediato e que as tropas russas deixem as cidades. Já o governo russo não divulgou sobre seus objetivos no encontro.

As comitivas de Rússia e Ucrânia estão neste momento reunidos para iniciar as negociações. O grupo está na cidade de Gomel, em Belarus.

