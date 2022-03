Rússia diz que não descarta ocupar principais cidades da Ucrânia

MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou nesta segunda (14) que a Rússia não descarta ocupar as principais cidades ucranianas. "O Ministério da Defesa, enquanto garante o máximo de segurança para a população civil, não exclui a possibilidade de tomar os centros populacionais principais sob total controle", disse. Ele respondia a uma questão sobre a informação vazada por Washington de que a Rússia teria pedido ajuda militar e econômica para a China. "Não", disse, afirmando que Moscou tem condições de tocar a guerra sozinha. Pequim também negou a hipótese, classificando-a de intriga americana.

