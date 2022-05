Rússia diz que abriu mais de mil inquéritos criminais contra militares ucranianos

Eles também afirmam que interrogatórios com soldados ucranianos que se renderam revelam que as forças do país colocaram militares em posição de combate dentro de infraestrutura civil, como escolas, jardins de infância e residências.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.