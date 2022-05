Rússia destrói ponte estratégica em Odessa, em sinal de concentração de ataques

Um general russo disse há duas semanas que o objetivo do país agora é conquistar o leste (Donbass), onde os combates estão concentrados, e o sul do país até fazer uma ligação com a região da Transndístria, enclave separatista pró-Rússia na Moldova.

Palco de uma série de massacres na história, Odessa tornou-se um alvo recorrente da ofensiva russa na Ucrânia nos últimos dias. No sábado (30), Moscou disse ter destruído a pista de um aeroporto na cidade e, no domingo (1°), um depósito de armas fornecidas pelo Ocidente a Kiev.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um sinal de que pode estar preparando um ataque ao porto ucraniano de Odessa, vital para o controle da costa do mar Negro, a Rússia destruiu nesta segunda-feira (2) a ponte rodoferroviária que liga a cidade ao sul da região homônima, única ligação do país à área.

