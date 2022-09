Rússia dá golpe final contra jornal Novaia Gazeta, um dos últimos independentes do país

A chefia do veículo disse que irá recorrer da decisão. Muratov, que participou da sessão judicial, disse que a medida configura uma espécie de assassinato. "Vocês estão privando centenas de pessoas de seus empregos, e os leitores —eram 27 milhões no mês de março— de seu direito à informação."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais uma medida de cerceamento à liberdade de imprensa, a Rússia proibiu nesta quinta (15) a atuação do jornal Novaia Gazeta, uma das últimas mídias independentes do país e chefiada pelo Nobel da Paz Dmitri Muratov.

