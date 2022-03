Rússia bane Facebook e Instagram depois de enquadrar plataformas como extremistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tribunal de Justiça da Rússia determinou o banimento do Facebook e do Instagram no país depois de enquadrar a Meta, empresa dona das plataformas, como "extremista". As informações são da agência de notícias Tass.

Moscou já havia limitado o Facebook por restringir o acesso ao noticiário produzido por veículos pró-Rússia. Na ocasião, o órgão regulador definiu a postura da Meta como um tipo de censura.

O Instagram também havia sido bloqueado quando a Meta informou que permitiria que os usuários publicassem conteúdo que incitasse violência contra o presidente Vladimir Putin ou contra as tropas russas. Na semana passada, a empresa recuou e proibiu postagens que fizessem apologia da morte de chefes de Estado como o próprio Putin ou o ditador da Belarus, Aleksandr Lukachenko.

Ao classificar as plataformas de extremistas, a Justiça russa atende a um pedido da Procuradoria-Geral do país e abre a possibilidade de proibir todas as suas atividades no país. O WhatsApp, que também pertence à Meta, não foi afetado pela medida.