Rússia ataca Lviv, perto da Polônia, e diz ter destruído armas enviadas por EUA e UE

As informações, no entanto, não puderam ser confirmadas de maneira independente.

Sem mencionar ligação com os episódios relatados por Moscou, o governo regional de Lviv relatou que mísseis russos atingiram instalações militares ucranianas perto da fronteira com a Polônia, destruindo a infraestrutura militar da área de Iavoriv. Trata-se da segunda vez em três dias que a região foi atingida.

