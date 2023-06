A regra não criminaliza quem apenas se identifica como LGBTQIA+, mas determina que pessoas dessa comunidade portadoras do vírus HIV flagradas em uma relação sexual com parceiros do mesmo sexo podem ser condenadas à morte. A diretriz também prevê pena de 20 anos de prisão a quem "promover" a homossexualidade -embora não deixe claro o que considera uma "promoção".

Outros países conservadores também se mostram contra a comunidade gay. O ditador de Uganda, Yoweri Museveni, 78, chancelou no mês passado uma das leis anti-LGBTQIA+ consideradas mais duras do mundo. A legislação, duramente criticada pelas Nações Unidas e por diversos países ocidentais, prevê punições que podem chegar até a pena de morte.

No ano passado, o Parlamento aprovou uma nova lei que, segundo os críticos, proíbe efetivamente a representação de pessoas LGBT em público e na mídia. A ordem impede, por exemplo, a realização de paradas e a veiculação de conteúdo publicitário que mostre alguma relação entre pessoas do mesmo sexo -a homossexualidade foi considerada crime na Rússia até 1993 e uma doença mental até 1999.

Putin, altos funcionários da Rússia e líderes religiosos comumente condenam estilos de vida "não tradicionais" e retratam a aceitação de pessoas LGBT no Ocidente como evidência de que as sociedades perderam seus valores morais.

De acordo com o projeto de lei, essas operações médicas precisariam ser validadas pelo governo. No entanto, o texto prevê exceções, permitindo intervenção cirúrgica em casos de "anomalias congênitas" em crianças, durante a formação de seus órgãos genitais.

Segundo o comunicado da Duma, a legislação proíbe as agências estatais de alterar o gênero de uma pessoa em seus documentos pessoais. Além disso, desautoriza "quaisquer intervenções médicas destinadas a moldar as características sexuais primárias e secundárias de uma pessoa" -ambos os recursos são utilizados por pessoas trans para adequar documentos oficiais e, em alguns casos, seus corpos às suas identidades de gênero.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.