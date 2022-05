Rússia anuncia corte no fornecimento de gás à Finlândia após pedido de adesão à Otan

A Finlândia já temia o corte no fornecimento de gás, especialmente após formalizar seu pedido de ingresso na Otan, a aliança militar ocidental liderada pelos EUA. Embora o gás natural represente somente de 5% a 8% da energia consumida no país, praticamente todo o gás usado na nação nórdica vem justamente da Rússia.

