Robô quebra dedo de criança durante partida de xadrez; veja vídeo

Um robô criado para jogar xadrez com pessoas, quebrou o dedo de uma criança durante uma partida. O caso aconteceu na última terça-feira (19), na Rússia.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H