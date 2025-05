Rio tem infestação de borrachudo, e moradores recorrem a calça e casaco no calor para evitar picadas

As informações, coletadas pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) junto às polícias civis das 27 federações via LAI (Lei de Acesso à Informação) foram apresentadas pelo conselho nesta terça-feira (22).

O projeto prevê ainda que é crime constranger integrante dessas categorias por meio de violência ou grave ameaça, com pena de detenção de três meses a um ano. No caso de injúria, calúnia ou difamação, o aumento da pena de detenção será de um terço. Para ameaça, a pena será dobrada

Em outro trecho, a proposta inclui lesão corporal contra profissionais de saúde no Código Penal, com pena de 2 a 5 anos de prisão.

O texto, aprovado por 310 votos contra 105, agora seguirá para o Senado Federal. Sua aprovação ocorre no contexto de aumento de casos de violência contra médicos nos serviços de saúde públicos e privados no país.

