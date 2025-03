Revista encontra na internet dados e senhas de membros do governo Trump

A busca pelos dados apontou que o email de Hegseth foi associado a vazamentos de senhas em mais de 20 bases de dados públicas. Além disso, o número de telefone estava vinculado a um perfil do WhatsApp que Hegseth apagou recentemente. A foto de perfil no aplicativo de mensagens foi confirmada como sendo do próprio secretário de Defesa, após uma análise por software de reconhecimento facial.

A descoberta se dá em meio à discussão sobre o vazamento de segredos militares americanos, que foram compartilhados de forma acidental com um jornalista da revista The Atlantic pelo aplicativo Signal.

