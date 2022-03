Reunião entre chanceleres da Rússia e Ucrânia acaba sem acordo sobre cessar-fogo

O chanceler também disse que as tropas russas precisam deixar as instalações nucleares e de gás natural ucranianas. Kuleba afirmou ter dito a Lavrov que a Ucrânia não tinha problemas com segurança nuclear antes da invasão por forças russas. O comentário foi feito após o ministro das Relações Exteriores da Rússia levantar a questão durante as conversas.

