Retirada de civis de sitiada Mariupol volta a falhar na Ucrânia

A cidade é considerada estratégica por Moscou, uma vez que permitiria criar uma ponte terrestre entre a península da Crimeia, anexada em 2014, e as autoproclamadas repúblicas separatistas do Donbass, que Moscou reconheceu dias antes de iniciar a invasão.

Esta não é a primeira vez que a tentativa de estabelecer um corredor humanitário no local fracassa. Ainda na primeira semana de março, Moscou e Kiev concordaram com um cessar-fogo para retirar civis dali, mas o acordo não foi posto em prática.

Na quinta, o prédio sede da Cruz Vermelha na cidade portuária foi bombardeado, e a própria organização confirmou a autenticidade das imagens que registraram o ataque. Nenhum funcionário estava no local, e os suprimentos médicos ali armazenados haviam sido totalmente distribuídos no início de março.

Até que a Cruz Vermelha confirmou o novo fracasso no cessar-fogo durante a noite, tarde no Brasil. A organização, agente neutro nos conflitos, teve de deixar Mariupol há duas semanas devido à falta de capacidade operacional e ainda não sabe quando poderá retornar.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou na quinta (31) que abriria um corredor humanitário na cidade localizada no sul da Ucrânia. Moscou alegou estar atendendo a pedidos do presidente da França, Emmanuel Macron, e do premiê da Alemanha, Olaf Scholz. A Cruz Vermelha também pleiteava que a operação fosse realizada.

