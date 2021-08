Restos humanos são achados em trem de pouso de avião que saiu de Cabul

As imagens viralizaram na internet e chocaram o mundo pelo desespero das pessoas. Além disso, a investigação também vai apurar a morte de ao menos duas pessoas que teriam despencado do avião quando este já estava em voo.

As restos mortais foram achados quando a aeronave C-17 pousou no aeroporto de Catar, nesta terça (17).

A Força Aérea dos Estados Unidos investiga o caso da morte de afegãos, depois que restos humanos foram encontrados no trem de pouso de uma aeronave que atuou na evacuação de civis no aeroporto de Cabul na última segunda-feira (16).

