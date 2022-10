Reservistas da Rússia precisam bancar coletes à prova de balas, diz Reino Unido

"Em 2020, as autoridades russas anunciaram que 300.000 conjuntos de armaduras Ratnik foram fornecidos aos militares russos, o que era suficiente para equipar a força atualmente implantada na Ucrânia. A corrupção endêmica e a má logística continuam sendo uma das causas subjacentes do mau desempenho da Rússia na Ucrânia", acrescenta a pasta.

Em um comunicado no Twitter, a pasta britânica declarou que muitos reservistas precisam comprar o moderno colete 6B45. Em sites de compra, o equipamento custaria 40 mil rublos (R$ 3.400) —em abril, ainda no início da guerra, o preço girava em torno de 12 mil rublos (R$ 1.020).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reservistas russos convocados para se juntar às tropas do país na Guerra da Ucrânia estariam tendo que comprar seus próprios coletes à prova de balas, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido. Londres aponta que o estoque de equipamentos pessoais de Moscou é inferior ao necessário.

