Republicanos dizem que temor de conflito não deve impedir apoio à Ucrânia

Dois senadores do Partido Republicano minimizaram neste domingo a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em combate direto com a Rússia. Segundo eles, o temor desse confronto não deve impedir que o governo do presidente Joe Biden envie mais assistência à Ucrânia.

O senador Jim Risch, de Idaho, principal republicano no Comitê de Relações Exteriores do Senado, minimizou as preocupações sobre a potencial invasão ucraniana se tornar outra guerra mundial.

Segundo declarações dele à Fox News, não há a intenção de que a situação leve a um confronto direto com a Rússia. Risch afirmou que o governo americano demorou muito a impor sanções e a enviar equipamento militar aos ucranianos.

O senador Rob Portman, republicano de Ohio, disse à CNN que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deveria enviar jatos de combate à Ucrânia. Mais cedo, o assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, afirmou à mesma emissora que os EUA iriam enviar equipamento antiaéreo. O governo americano tem dito que o envio de aviões representaria uma escalada na postura da Otan sobre a Rússia.