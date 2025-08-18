   Compartilhe este texto

Repreendido por Trump, Zelenski agora usa paletó na Casa Branca

Por Folha de São Paulo

18/08/2025 18h15 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Volodimir Zelenski não chegou a usar um terno com gravata, mas quase. Após ser admoestado por Donald Trump na desastrosa visita anterior à Casa Branca, o ucraniano chegou para o encontro desta segunda-feira (18) sem sua usual vestimenta de inspiração militar.

Zelenski vestia um paletó preto fechado no alto, com calça e uma camisa abotoada até o pescoço. A gravata ficou para outra ocasião. Trump o recebeu pessoalmente, o que não havia feito com os líderes europeus que chegaram antes.

Na tumultuada visita anterior, em 28 de fevereiro, Trump ironizou quando viu Zelenski emergir do veículo que o trouxe usando sua tradicional vestimenta militarista, algo que adotou desde o começo da guerra para criar um senso de unidade com as Forças Armadas em guerra.

"Olhem, ele veio todo arrumado!", disse Trump a um algo constrangido Zelenski, que mal saberia o que lhe esperava no Salão Oval. Mas o tema da vestimenta do líder o acompanharia mesmo dentro do escritório do republicano.

O repórter Brian Glenn, do canal de direita Real America's Voice, questionou, na abertura do encontro, quando ele iria usar um terno. "Quando a guerra acabar, talvez um melhor que o seu", responde, sem achar graça, o ucraniano.

No início da conversa desta segunda, já dentro do Salão Oval, o mesmo Glenn se desculpou, brincou e disse que Zelenski "estava fabuloso" com o paletó. "Eu disse a mesma coisa para ele", afirmou Trump, em tom descontraído. O ucraniano aproveitou: "Você [o repórter] está usando o mesmo terno".

A adoção de roupas semelhantes a uniformes, mas não oficiais, é uma das marcas registradas de Zelenski. Ele alterou a moda em algumas ocasiões: no enterro do papa Francisco, em abril, encontrou-se com Trump usando a mesma roupa desta segunda.

Trump, que na sexta-feira (15) havia recebido Vladimir Putin com uma fanfarra militar no Alasca, com direito a tapete vermelho, caças enfileirados na pista e o sobrevoo de um bombardeiro de uso nuclear, fez algo mais simples nesta segunda.

Havia uma guarda de honra à frente da Casa Branca, mas os líderes europeus foram recebidos pela chefe do cerimonial presidencial, Monica Crowley, não pelo presidente.

Ao longo do dia, houve diversos momentos de descontração naquilo que era uma tensa reunião. Quando Trump apresentou à mesa na reunião ampliada com os europeus o premiê alemão, Friedrich Merz, o questionou: "Onde você conseguiu esse bronze? Eu quero um bronze desses para mim", disse o americano, notório por sua coloração alaranjada decorrente de bronzeamento artificial.

